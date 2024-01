Basketball Wagner sieht größeren Respekt in NBA für Europas Basketball

Wirklich große Wellen habe der deutsche WM-Sieg in der NBA aber nicht geschlagen, berichtete Wagner. Er glaube „ehrlich gesagt nicht wirklich, dass die Amerikaner so genau wissen, was da bei der Weltmeisterschaft tatsächlich passiert“ sei. „Die machen vielmehr ihr eigenes Ding, schauen vielmehr auf die NBA und können daher beispielsweise auch behaupten, dass ihre besten Spieler bei der WM gar nicht dabei waren - was uns Deutschen letztlich aber auch völlig egal sein kann.“