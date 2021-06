Basketball-Bundesliga : Vor Finale um BBL-Titel: Bayern-Coach sieht Alba als Favorit

Sieht Alba Berlin in der Favoritenrolle gegen sein Team: Bayern-Coach Andrea Trinchieri. Foto: Matthias Balk/dpa

Berlin Alba und Bayern starten unter noch unbekannten Voraussetzungen in die Finals um die Basketball-Meisterschaft. Nach einer langen Saison dürften die größeren Kraftreserven über den Titel entscheiden.

Unmittelbar vor Beginn der Finalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft sieht Bayern-Trainer Andrea Trinchieri seine Münchner angeblich nur in der Außenseiterrolle.

„Alba Berlin ist ganz sicher der große Favorit, wird stark starten und sein Spiel spielen“, behauptete der Coach in der „Abendzeitung“ vor dem ersten Match am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sport1 und Magentasport) in der Hauptstadt.