Nationalteam vor Olympia „Viel gelernt“: Baustellen der Basketballer werden weniger

Franz und Moritz Wagner haben ihre Verträge bei den Orlando Magic unterzeichnet und wirkten bereits in Montpellier mit. Bei Routinier Daniel Theis, der sich auf einen Einjahresvertrag mit den New Orleans Pelicans geeinigt haben soll, steht dieser Schritt bevor, sodass der Weltmeister-Kern spätestens an diesem Samstag (19.30 Uhr) gegen die Niederlande in Hamburg beisammen sein dürfte.