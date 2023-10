Basketball Vechta bezwingt Göttingen im Pokal nach zwei Verlängerungen

Von Beginn an entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Vechta verlor in der ersten Hälfte nur zweimal den Ball, traf aber schlechter aus dem Feld als Göttingen. Die Gäste verwandelten in den letzten 80 Sekunden vor der Pause drei Dreier und gingen angeführt von Karlis Silins mit einer 42:39-Führung in die Kabine.