Basketball-WM : USA und Tschechien weiter - Griechenland raus

US-Spieler Kemba Walker (2.v.r) in Aktion gegen den Brasilianer Alex Garcia (r). Foto: Ng Han Guan/AP.

Shenzhen Titelverteidiger USA und überraschend auch Tschechien haben bei der Baseketball-WM in China das Viertelfinale erreicht.

Die mitfavorisierten Amerikaner feierten in Shenzhen mit einem 89:73 gegen Brasilien den fünften Sieg im fünften Spiel und beseitigten damit auch die letzten Zweifel am Weiterkommen der Tschechen. Der WM-Debütant verlor zwar mit 77:84 gegen Griechenland um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo, das allerdings einen Erfolg mit zwölf Punkten Differenz gebraucht hätte.

Bei den USA waren Kemba Walker und Myles Turner mit jeweils 16 Punkten die besten Werfer. Der fünfmalige Weltmeister will als erste Nation der WM-Geschichte den Titel zum dritten Mal in Serie gewinnen, dafür fehlen ihn China allerdings zahlreiche Superstars wie LeBron James, James Harden und Stephen Curry.

Das Team von Erfolgstrainer Gregg Popovich trifft nun in der Runde der besten acht Teams am Dienstag auf Frankreich, das gegen Australien mit 98:100 verlor. Die Australier gehen als Favorit in das Duell mit den Tschechen.