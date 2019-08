Titelanwärter : USA, Serbien und Co.: Favoriten der Basketball-WM

Shenzhen Titelverteidiger USA, Dauer-Silbergewinner Serbien - oder ein Überraschungssieger? Der Kreis der Titelanwärter bei der Basketball-WM in China im Feld der erstmals 32 Teams ist groß wie lange nicht.

USA: Die Amerikaner könnten das erste Team der WM-Geschichte werden, das zum dritten Mal in Serie Weltmeister wird. Die vergangenen 19 Weltmeisterschaftsspiele haben sie allesamt gewonnen. Auch vor ihrem Turnierstart gegen Tschechien am Sonntag sind die US-Stars zwar noch Top-Anwärter am Wettmarkt, es gibt aber Zweifel. Die Superstars fehlen, in der Vorbereitung gab es die erste Niederlage seit 13 Jahre, wenn NBA-Profis dabei waren. „Wir nehmen niemanden auf die leichte Schulter“, sagt deshalb Erfolgstrainer Gregg Popovich und gibt eine demütigere Haltung als in früheren Jahren vor. Bestes WM-Ergebnis: Weltmeister (5x); WM-Abschneiden 2014: Weltmeister