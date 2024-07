Babyglück US-Basketballstar Griner freut sich über Geburt ihres Sohnes

„Das ist mein Mann. Er ist unglaublich. Man sagt, sobald man ihn sieht, ist alles, was einem wichtig war, wie weggeblasen. Und das ist buchstäblich das, was passiert“, sagte Griner, die mit dem US-Team in Paris ihr drittes olympisches Gold holen will. Dass sie ihren Sohn nun eine Weile nicht sehen kann, nerve: „Aber er wird es verstehen. Mein ganzes Telefon hat sich jetzt in ihn verwandelt.“