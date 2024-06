Basketball US-Basketballerin Peterson spielt in Paris für Deutschland

Im Aufgebot für die Vorbereitung fehlen aber noch die drei WNBA-Spielerinnen Leonie Fiebich, Nyara Sabally (beide New York Liberty) und Satou Sabally (Dallas Wings). Das Trio aus der US-Profiliga wird erst zu einem späteren Zeitpunkt freigestellt. Am 28. Juni startet die DBB-Auswahl in Würzburg mit dem gemeinsamen Training, anschließend stehen zwei Test-Länderspiele (5./7. Juli 2024) in Helsinki gegen Finnland auf dem Programm.