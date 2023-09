Basketball-WM US-Basketballer weiter makellos - Weltmeister Spanien patzt

Am Sonntag (14.40 Uhr) geht es für Kerrs Team zum Abschluss der Zwischenrunde gegen Mitfavorit Litauen. Zu einem Duell zwischen den USA und Deutschland kann es frühestens im Halbfinale kommen. In der Vorbereitung waren die beiden Teams in Abu Dhabi bei einem Show-Turnier aufeinandergetroffen. Die USA drehten dabei einen deutlichen Rückstand und gewannen mit 99:91.