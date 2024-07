Olympische Spiele US-Basketballer Leonard verpasst Olympia - White als Ersatz

Der 30 Jahre alte White soll in dieser Woche in Abu Dhabi zur US-Auswahl stoßen, die am Donnerstag für weitere Olympia-Testspiele an den Persischen Golf reist. Zur Vorbereitung zählt auch ein Testspiel gegen Weltmeister Deutschland am 22. Juli in London. Vier Tage später werden die Olympischen Spiele in Paris eröffnet.