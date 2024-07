Sieg gegen Kanada US-Basketballer gewinnen ersten Olympia-Test

Noch nicht dabei waren Kevin Durant wegen Wadenproblemen und Derrick White, der Kawhi Leonard nach dessen Knieproblemen ersetzt. Die Mannschaft um LeBron James reist als großer Gold-Favorit zu den Spielen, die am 26. Juli in Paris eröffnet werden. Bis dahin gibt es noch vier weitere Testspiele. Die US-Auswahl trifft am kommenden Montag in Abu Dhabi auf Australien, am 22. Juli ist in London Weltmeister Deutschland der Gegner.