BBL-Finale Ulmer Basketballer planen zweiten Überraschungscoup in Bonn

Nach dem überraschenden Auftaktsieg in der Bundesliga-Finalserie planen die Basketballer von ratiopharm Ulm den nächsten Coup im Bonner Telekom Dome. „Wir müssen gut regenerieren, denn das Spiel hat Kraft gekostet. Und dann wollen wir versuchen, noch einmal in Bonn zu gewinnen“, sagte Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die zweite Partie an diesem Sonntag (18.00 Uhr/MagentaSport).