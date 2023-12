Basketball-Bundesliga Ulm und Bonn feiern Siege zum Jahresabschluss

Das Bundesliga-Jahr beenden die beiden Spitzenteams Niners Chemnitz und Alba Berlin. Spitzenreiter Chemnitz tritt am Silvester-Nachmittag (14.00 Uhr/Dyn) in der Hauptstadt an. Bayern München spielt bereits an diesem Samstag (20.00 Uhr/Dyn) gegen die MLP Academics Heidelberg.