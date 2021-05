BBL-Halbfinale : Ulm übernimmt gegen Alba Berlin die Führung

Berlin Ratiopharm Ulm hat das erste Halbfinalspiel in den Playoffs der Basketball-Bundesliga bei Alba Berlin überraschend gewonnen.

Das Team von Trainer Jaka Lakovic setzte sich beim Titelverteidiger mit 73:71 (34:37) durch und übernahm in der Best-of-Five-Serie die 1:0-Führung. Bester Spieler der Partie war der Ulmer Dylan Osetkowski mit 21 Punkten und elf Rebounds. Gegen kein anderes Team der Liga hatte Ulm so lange auf einen Sieg gewartet wie gegen Alba. Nach elf Niederlagen in Serie gelang nun der langersehnte Erfolg.