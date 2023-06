Basketball-Bundesliga Ulm geht in Finalserie gegen Bonn in Führung

Schon in den ersten beiden Playoff-Runden hatten die Ulmer für Furore gesorgt und nacheinander Titelverteidiger Alba Berlin und Bayern München ausgeschaltet. Bester Werfer bei den Gästen war Yago dos Santos mit 19 Punkten. Bei den Bonnern kam Liga-MVP TJ Shorts auf 20 Zähler. Spiel zwei findet am Sonntagabend (18.00 Uhr/Magentasport) erneut in Bonn statt.