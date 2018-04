Schlusslicht Walter Tigers Tübingen steht sechs Spieltage vor Saison-Ende als erster Absteiger aus der Basketball-Bundesliga fest. Nach der 64:91 (34:37)-Niederlage am Samstag gegen Science City Jena ist die Mannschaft von Trainer Mathias Fischer mit 2:54 Punkten auch rechnerisch nicht mehr zu retten und wird nach 14 Jahren im Basketball-Oberhaus in der kommenden Saison in der zweitklassigen ProA spielen.

(dpa)