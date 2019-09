Basketball-WM in China : Trotz verpatztem Start: Nowitzki glaubt an deutsche Spieler

Trotz verpatztem Start: Nowitzki glaubt an deutsche Spieler

Basketball-WM in China

Berlin NBA-Legende Dirk Nowitzki traut den deutschen Basketballern trotz der Auftaktniederlage bei der WM in China noch einiges zu.

„Die nächsten zwei Spiele zählt's. Und dann ist auch alles möglich“, sagte der 41-Jährige in einem ZDF-Interview am Montag. Vor den Augen des Würzburgers hatte die Auswahl von Bundestrainer Henrik Rödl in Shenzhen gegen den Titel-Mitfavoriten Frankreich mit 74:78 (20:36) verloren.