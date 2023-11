NBA Trotz mieser Schröder-Ausbeute: Raptors mit starkem Comeback

Isaiah Hartenstein verlor mit den New York Knicks unterdessen 98:114 bei den Boston Celtics. Er kam in 15 Minuten auf drei Zähler und drei Rebounds. Für die Celtics verbuchte Jayson Tatum 35 Zähler, der Rekordmeister hielt mit dem achten Sieg im zehnten Spiel in der Eastern Conference den Anschluss zu den Philadelphia 76ers, die acht von neun Partien gewonnen haben.