Frauen-EM Trotz gutem Start: Basketballerinnen unterliegen Frankreich

Am Freitag (18.00 Uhr/MagentaSport) steht in der Arena Stozice in der slowenischen Hauptstadt das zweite Gruppenspiel auf dem Programm. Gegen Gastgeber Slowenien ist das Thomaidis-Team dann schon gefordert. Die Sloweninnen verloren zum Start mit 71:76 (38:33) gegen Großbritannien. Der Gruppensieger aus der Viererstaffel erreicht direkt das Viertelfinale, der Letzte scheidet aus.