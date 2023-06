Basketball Trinchieris Bayern-Abschied gerät trist

Wie groß der personelle Umbruch beim nationalen Krösus ausfällt, ist nicht abzusehen. In Isaac Bonga, Niels Giffey, Andreas Obst, Elias Harris und Nick Weiler-Babb spielen zahlreiche starke deutsche Akteure in München. In diesem Sommer könnte Aufbauspieler Justus Hollatz folgen, auch wenn entsprechende Gerüchte aktuell noch dementiert werden. Einen weiteren Schritt in Richtung europäische Spitze wollen die Münchner im Sommer 2024 machen, wenn es vom kleineren Audi Dome in den modernen Arena-Neubau SAP Garden im Olympiapark geht. Ehrenpräsident Uli Hoeneß sprach bereits von „einer neuen Epoche“, die mit dem Umzug bevorstehe.