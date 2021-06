Basketball-Bundesliga : Trinchieri vor neuem Vertrag bei Bayern-Basketballern

München Erfolgstrainer Andrea Trinchieri wird nach eigener Aussage schon bald seinen Vertrag beim Basketball-Bundesligisten Bayern München verlängern.

„Wir sind sehr, sehr nah dran. Ich glaube, meine Vertragsunterschrift ist nur noch eine Frage von Tagen“, sagte der 52-Jährige in einem Interview der „Abendzeitung“ und ergänzte: „Diese Saison gibt dir fast keinen Raum, um dich zusammenzusetzen. Du suchst natürlich trotzdem nach Möglichkeiten. Jetzt sind wir sehr nah an einer Einigung.“

Der Italiener steht mit seinem Team von diesem Mittwoch an im Playoff-Finale („Best of Five“) um die deutsche Meisterschaft gegen Alba Berlin. Der langjährige Bamberger Coach war erst vor der Saison nach München gekommen. Sein aktueller Kontrakt läuft nach dem Finale aus. In dieser Saison hatten die Bayern mit ihm nur knapp das Final Four in der Euroleague, der europäischen Königsklasse, verpasst. Mitte Mai gewannen sie gegen Alba den deutschen Pokal.