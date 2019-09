Basketball-Routinier : Towers verpflichten früheren Nationalspieler Schaffartzik

Hamburg Bundesliga-Aufsteiger Hamburg Towers hat den früheren Basketball-Nationalspieler Heiko Schaffartzik verpflichtet.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung“, sagte der 1,83 Meter große Aufbauspieler, der am Dienstag mit seinen neuen Teamkollegen in ein viertägiges Trainingslager in Budapest aufbrechen wird. Ihr erstes Punktspiel bestreiten die Towers am 30. September bei Bayern München.