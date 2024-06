BBL-Playoffs Topteams zurück im Finale: Bayern gegen Alba Favorit

Im vergangenen Jahr hatte Ulm auf dem Weg zum Titel erst Berlin und dann München ausgeschaltet. Und auch in dieser Saison war der Weg ins Finale für die Topfavoriten kein Selbstläufer. Bayern musste im Viertelfinale eine Schrecksekunde wegstecken und verlor Spiel eins gegen die MHP Riesen Ludwigsburg. Alba musste gegen die Niners Chemnitz an seine Grenzen gehen und machte den Finaleinzug erst an Donnerstagabend durch ein 97:84 in Spiel fünf perfekt.