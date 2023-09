Basketball FCS Tischtennis spielt an der Sportschule

Das Bundesliga-Spiel des 1. FC Saarbrücken Tischtennis gegen den Post SV Mühlhausen an diesem Sonntag (16 Uhr) findet nicht, wie von uns in der Freitagsausgabe angegeben, in der Joachim-Deckarm-Halle, sondern an der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken statt. Am Freitag musste der FCS bereits im Pokal-Achtelfinale bei Zweitligist TTC OE Bad Homburg ran (bei Redaktionsschluss nicht beendet). Die Deckarm-Halle nutzt der amtierende Champions-League-Sieger erst wieder ab diesem Dezember.