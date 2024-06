BBL-Finale „Tiefe Erleichterung“: Bayern wieder an Basketball-Spitze

In den gesamten Playoffs verloren die Bayern nur zwei Spiele. Um 20.26 Uhr reckten Vladimir Lucic und Teamkollege Obst die silberne Trophäe nach oben, es folgte der übliche Konfettiregen. Lucic trug die Trophäe sogar in den Fanblock und übergab sie vorübergehend an einzelne Anhänger.