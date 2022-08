Basketball : Supercup-Finale: Deutschland gegen Serbien chancenlos

Deutschlands Franz Wagner (l) zieht gegen Serbiens Nikola Jokic (vorne) zum Korb. Foto: Michael Schwartz/dpa

Hamburg Eineinhalb Wochen vor EM-Beginn setzt es für die DBB-Auswahl eine heftige Niederlage. Der Turnierfavorit ist einfach eine Nummer zu groß. Doch dem Bundestrainer macht etwas anderes größere Sorgen.

Kurz nach der klaren Niederlage gegen Serbien im Finale des Supercups gab Dennis Schröder zumindest mit Blick auf die EM Entwarnung. „Das lasse ich mir nicht entgehen“, sagte der NBA-Profi nach dem chancenlosen 56:83 (31:38) gegen den EM-Favoriten in Hamburg, bei dem er wegen Knöchelproblemen gefehlt hatte.

Schröder war am Freitag im Halbfinale gegen Tschechien umgeknickt und wird am Sonntag auch nicht mit dem Team nach Stockholm reisen, wo am Donnerstag die WM-Qualifikationspartie gegen Schweden ansteht. Ob der Kapitän im Laufe der Woche noch nachfliegt, steht noch nicht fest. Zunächst einmal wird er sich in Deutschland behandeln lassen.

Für Deutschland war es gegen Serbien die erste Niederlage in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin (1. bis 18. September). Zuvor hatte es Siege gegen Belgien, die Niederlande und Tschechien gegeben. Bester deutscher Werfer war Andreas Obst mit zwölf Punkten, bei den Serben überragte NBA-MVP Jokic mit 22 Zählern. „Du lernst aus Niederlagen mehr als aus Siegen. Wir können hieraus sehr viel mitnehmen“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert, der nach dem Supercup den Ulmer Karim Jallow aus dem Kader strich.

Coach Herbert mit Personalsorgen

Die klare Niederlage rückte angesichts der personellen Sorgen in den Hintergrund. Denn eineinhalb Wochen vor EM-Beginn werden die Probleme für Herbert immer größer. Ein Ausfall von Schröder bei der EM wäre für die deutsche Mannschaft kaum zu verkraften. Zumal auch die EM-Teilnahme von Daniel Theis sehr fraglich ist. Der Center von den Indiana Pacers plagt sich mit Knieproblemen herum und absolviert derzeit Therapie und Einzeltraining, wie der Deutsche Basketball Bund am Samstag mitteilte.

Für die beiden WM-Qualifikationsspiele in Schweden (25. August) und gegen Slowenien (28. August) fällt der 30-Jährige definitiv aus. Im Laufe der kommenden Woche soll entschieden werden, ob Theis rechtzeitig bis zur EM fit wird. Schon im Vorfeld hatten in Maximilian Kleber und Isaac Bonga zwei NBA-Spieler verletzt absagen müssen. Zu Beginn der Vorbereitung erwischte es zudem Moritz Wagner. Das Personalpuzzle für Herbert ist daher schon so schwer genug, ein Ausfall Schröders wäre kaum zu kompensieren.

Immerhin feierte Nick Weiler-Babb gegen Serbien sein Debüt im Trikot mit dem Adler auf der Brust. Der erst vor kurzem eingebürgerte Profi von Bayern München hatte den Start der Vorbereitung aus familiären Gründen verpasst, war aber am Donnerstag endlich zum Team gestoßen. Gegen Serbien sammelte Weiler-Babb nun seine ersten Spielminuten und erzielte auch seine ersten Punkte für Deutschland. „Man hat gesehen, dass er Basketball spielen kann“, sagte Herbert. „Aber natürlich braucht er Zeit.“

