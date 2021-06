NBA : Suns in Conference Finals - Bucks gegen Nets wieder offen

Denver Die Phoenix Suns haben sich ohne Niederlage gegen die Denver Nuggets durchgesetzt und als erstes Team der NBA-Saison die Conference Finals erreicht.

In der Endspielserie der Western Conference bekommen es die Suns nun entweder mit den Utah Jazz oder den Los Angeles Clippers zu tun. In dieser Serie führen die Jazz vor Spiel vier mit 2:1. Das Team aus Phoenix hat deswegen einige Tage Pause. In der Eastern Conference glichen die Milwaukee Bucks in der Playoff-Serie gegen die Brooklyn Nets zum 2:2 aus und haben nun wieder alle Chancen auf den Einzug in die Finals.