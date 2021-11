BBL : Steigende Coronazahlen: Saisonunterbrechung aber kein Thema

Köln Trotz der weiter rasant steigenden Coronazahlen ist eine Saisonunterbrechung für die Basketball-Bundesliga kein Thema. „Nein, daran denken wir aktuell überhaupt nicht“, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz der Deutschen Presse-Agentur.

Ob die Saison mit Spielen vor Zuschauern oder ohne Fans in den Hallen weitergeht, hänge von den politischen Beschlüssen in den einzelnen Bundesländern ab. „In Sachsen haben wir ja schon Geisterspiele, in Baden-Württemberg sind sie ja auch angekündigt. Wir reagieren da von Fall zu Fall“, sagte Holz.