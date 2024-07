Basketball-Bundesliga Spielmacher Bolmaro verlässt Bayern-Basketballer

Bolmaro war zur vergangenen Saison nach 49 Spielen in der NBA und einem Kurzengagement bei CB Canarias in Spanien zu den Bayern-Basketballern gewechselt. In München wurde er gleich Starting-Point-Guard. In 30 Einsätzen kam der Spielmacher durchschnittlich auf 5,3 Punkte und 2,3 Vorlagen.