Vor Basketball-WM : „Spielertrainer“ Rödl vor erster Weltmeisterschaft als Coach

Henrik Rödl will seine Mannschaft nicht mit einer konkreten Zielvorgabe in die WM schicken. Foto: Harald Tittel.

Shenzhen Mit Anekdoten aus seiner eigenen aktiven Karriere hält sich Henrik Rödl lieber zurück. Er wolle der aktuellen Generation nicht „als Tattergreis komische Geschichten“ von früher erzählen, beschrieb der 50-Jährige einmal augenzwinkernd sein Selbstverständnis als Bundestrainer.

1993 gehörte der langjährige Profi von ALBA Berlin zum Team der bislang einzigen deutschen Europameister, holte neun Jahre später WM-Bronze an der Seite von Superstar Dirk Nowitzki. Kein anderer Spieler war bei beiden Medaillengewinnen dabei. Nach drei Jahren als Assistent bei der DBB-Auswahl steht Rödl nun seit 2017 in der Hauptverantwortung - und seiner bislang größten Herausforderung als Nationaltrainer. „Ich weiß, dass diese Mannschaft ein sehr, sehr gutes Turnier spielen wird, wenn sie an ihr Potenzial rankommt, sich gut vorbereitet und gesund ist“, formulierte er die Erwartungen, lässt aber eine konkrete Zielsetzung offen.

Für die erste WM-Teilnahme der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes seit 2010 stehen Rödl dabei so viele NBA-Profis wie noch nie zur Verfügung. Neben Anführer Dennis Schröder gehören auch Maximilian Kleber, Daniel Theis und Isaac Bonga zum vorläufigen Aufgebot aus 13 Mann, das am Montag im Vorrundenort Shenzhen erwartet wurde. „Die Tiefe über den Kader hinaus ist heute deutlich anders“, beschreibt Rödl die Qualität im Vergleich zu früheren Generationen und sieht noch weitere Unterschiede. „1993 war die Mannschaft so erfahren und so gestählt, dass man da erst mal rankommen muss.“