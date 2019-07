Ex-NBA-Profi : Serbischer Basketball-Nationalspieler Kuzmic schwer verletzt

Belgrad Der frühere NBA-Basketball-Profi Ognjen Kuzmic ist bei einem Autounfall schwer verletzt worden.

Wie sein Verein Roter Stern Belgrad mitteilte, erlitt der 29 Jahre alte serbische Nationalspieler bei dem Unfall in Bosnien schwere Kopf- sowie Brustverletzungen und wurde in ein Krankenhaus nach Belgrad verlegt. Ein Freund, der mit ihm im Auto saß, wurde am Samstag ebenfalls schwer verletzt. Zwei weitere Männer, die in den anderen beteiligten Autos saßen, erlitten leichte Verletzungen.