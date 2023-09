Basketball-WM Serbien-Coach Pesic vor emotionalem Endspiel

„Er arbeitet jeden Tag. Ganz egal, wo er ist. In München, in Belgrad. Egal wo, er arbeitet jeden Tag. Aber das ist er. Auch das macht ihn so besonders“, sagte Marko Pesic den Zeitungen „Münchner Merkur“ und „tz“. Besonders bemerkenswert ist der Erfolg der Serben deshalb, weil in Nikola Jokic (Denver Nuggets) der derzeit beste Basketballer der Welt nicht dabei ist. „Mein Vater ist ein Kämpfer. Vor allem, wenn ihn alle abschreiben. Dann ist er am besten. Er hat die Spieler sehr gut zusammengebracht. Das ist eine Einheit“, sagte Marko Pesic. Jokic hatte für die WM abgesagt, nachdem er im Juni mit den Nuggets NBA-Meister wurde.