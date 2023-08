Team um NBA-Star Gobert Sensation bei Basketball-WM: Frankreich in Vorrunde raus

Flügelspieler Evan Fournier war schon nach der ersten Niederlage schwer frustriert. „Sie haben uns in den Arsch getreten“, sagte er über die 30-Punkte-Klatsche gegen Kanada. Das Spiel gegen Lettland war als Pflichtsieg angesehen worden, schließlich ist Frankreich Olympia-Zweiter und EM-Zweiter. Bei den beiden vergangenen Weltmeisterschaften 2014 in Spanien sowie 2019 in China gab es zudem jeweils die Bronzemedaille. Hinter den USA wurden die Franzosen als zweitgrößter Titelanwärter.