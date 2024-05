Basketball „Sehr surreal“: Erfolg von Basketball-Duo sorgt für Kuriosum

Nach ihrem zweiten geschafften Olympia-Ticket war Basketballerin Svenja Brunckhorst einfach nur platt. „Ich muss zugeben, dass ich in Brasilien feieraktiver war. Gestern war ich körperlich und mental so durch, dass ich es gar nicht so lange ausgehalten habe“, erzählte Brunckhorst. Die 32-Jährige hat sich wie Teamkollegin Sonja Greinacher nach der erfolgreichen Qualifikation mit dem Nationalteam im Februar in Brasilien nun auch im 3 x 3 für die Olympischen Spiele in diesem Sommer in Paris qualifiziert. Es fühle sich auch am Tag danach noch „sehr surreal“ an.