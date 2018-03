später lesen Basketball-Bundesliga Science City Jena verlängert mit Julius Jenkins um ein Jahr Teilen

Basketball-Bundesligist Science City Jena kann auch in der nächsten Saison auf die Dienste von Routinier Julius Jenkins zurückgreifen. Wie die Thüringer am Mittwoch mitteilten, verlängerte Jenas bester Punktesammler vorzeitig um ein Jahr. Damit ist der 37-Jährige der dritte Akteur des aktuellen Kaders nach Julius Wolf und Derrick Allen, der gehalten werden kann. Jenkins führt die Punktestatistik von Science City mit einem Schnitt von 15,4 Zählern pro Partie an.