Basketball-Nationalteam Schröder zu Olympia-Fahne: „Würde Statement setzen“

Deutschlands Basketball-Kapitän Dennis Schröder sieht sich nicht nur unter sportlichen Gesichtspunkten als würdigen möglichen Olympia-Fahnenträger in Paris. „Das würde mir alles bedeuten. Deutschland so repräsentieren zu können mit meiner Herkunft, meiner Mum aus Gambia, wäre enorm. Das würde ein Statement setzen, als Dunkelhäutiger die Fahne zu tragen“, sagte Schröder über die Möglichkeit, am 26. Juli bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne zu tragen.