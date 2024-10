Basketball Schröder will keinen Umbruch im Nationalteam

Vom neuen Bundestrainer hat Schröder nach einem ersten Treffen einen positiven Eindruck. „Er weiß, was er an unserem Team hat, wie gut wir als Gruppe sind. Er will nicht alles umwerfen, will aber ein paar Kleinigkeiten versuchen, um uns in die richtige Situation zu bringen“, sagte Schröder nach einem Gespräch mit dem Spanier. „Das war mir auch wichtig, dass wir ein paar Adjustments machen.“