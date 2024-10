NBA Schröder über LeBron und Bronny: „Unbeschreiblich“

LeBron James stand beim Vorbereitungsspiel der Los Angeles Lakers gegen die Phoenix Suns am Sonntag erstmals gemeinsam mit seinem Sohn LeBron James Jr. auf dem Platz - noch dazu an dessen 20. Geburtstag. Ein Vater-Sohn-Duo hatte es in der NBA davor noch nie gegeben, überhaupt ist das im US-Profi-Sport extrem selten. „In der Hauptrunde ist das dann noch mal ein krasserer Schritt“, sagte Schröder.