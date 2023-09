BBL Schröder sieht Braunschweig-Sieg im Basketball-Derby

Schröder wurde von den 6.205 Zuschauern in der Halle lautstark gefeiert. Als der Hallensprecher den NBA-Star gegen Ende des ersten Viertels begrüßte, erhoben sich alle Besucher in der Volkswagen Halle. „MVP“-Sprechchöre hallten durch die Arena. Schröder war beim deutschen WM-Triumph in Asien zum wertvollsten Spieler (MVP) des Turniers gekürt worden.