Basketball-Weltmeister Schröder: Respekt in Deutschland zu bekommen war Motivation

„Ich wusste, wenn ich in Deutschland keinen Titel hole, werde ich nicht so respektiert, wie es jetzt ist“, sagte der 29 Jahre alte Braunschweiger im Podcast „Einfach mal Luppen“ der Brüder Toni und Felix Kroos. „Ich wurde immer mit Dirk (Nowitzki) auf ein Level gepackt. Wir wissen alle, wie gut er war“, sagte Schröder. „MVP in den Finals, plus ich glaube in der Saison und die Meisterschaft zu holen, darüber brauchen wir nicht sprechen, wie gut er war. Seine Legacy ist auch schwer zu erreichen. Aber ich wusste: Für mich und meinen Namen gibt es nur Respekt, wenn ich Gold hole.“