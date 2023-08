Basketball-WM Schröder freut sich über Nowitzkis Besuch - „Der Größte“

Nowitzki ist bei der WM in Asien als Botschafter des Weltverbands Fiba dabei. Am Freitag startete er in Manila, als am Eröffnungstag in der Philippine Arena mit über 38 000 Zuschauern ein WM-Rekord aufgestellt wurde. Nun ging es für Nowitzki weiter nach Japan, wo er neben seinen Landsleuten auch Dallas-Mavericks-Star Luka Doncic sehen kann. Nowitzki und Doncic spielten im Trikot der Texaner noch gemeinsam, nun gilt der Slowene als der legitime Nachfolger des 45-Jährigen.