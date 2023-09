Basketball Schröder freut sich auf Neustart in Toronto

„Es ist ein neues Team, eine neue Situation für mich. Ich kenne die Trainer schon aus meiner Zeit in Oklahoma“, sagte Schröder (30) am Freitagabend in der Halbzeitpause des Bundesligaspiels seiner Basketball Löwen Braunschweig gegen die EWE Baskets Oldenburg in einem Interview des Streamingdienstes Dyn. Schröder ist Besitzer des Clubs aus seiner Heimatstadt.