Basketball-Bundesliga : Schneider rettet Alba den Sieg bei den Würzburg Baskets

Berlin Alba Berlin bleibt Tabellenführer der Basketball-Bundesliga. Die Berliner siegten mit viel Mühe beim Tabellenachten Würzburg Baskets mit 79:76 (41:45). Für Alba war es der achte Liga-Sieg in Serie.

Die Hauptstädter kamen gleich gut in die Partie und trafen ihre ersten vier Distanzwürfe. So lag Alba schnell 14:5 in Führung. Doch anschließend kam auch Würzburg auf Betriebstemperatur. Angepeitscht vom lautstarken Anhang war es vor allem Stanley Whittaker, der sein Team zurückbrachte. Der Pointguard erzielte alle seine 16 Punkte in der ersten Halbzeit.