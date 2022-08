Tödlicher Unfall : Schadenersatz für Witwe von NBA-Legende Kobe Bryant

Vanessa Bryant, die Witwe von NBA-Star Kobe Bryant, verlässt ein Bundesgericht in Los Angeles. Foto: Jae C. Hong/AP/dpa

Los Angeles/Washington 2020 kam Kobe Bryant an der Seite seiner 13-jährigen Tochter bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben. Weil Fotos von der Unglückstelle an die Öffentlichkeit gelangten, zog seine Ehefrau vor Gericht.

Die Witwe des bei einem Hubschrauberabsturz tödlich verunglückten früheren US-Basketballprofis Kobe Bryant hat im Prozess um Fotos von der Unglücksstelle Millionen an Schadenersatz zugesprochen bekommen. Eine Geschworenen-Jury in Los Angeles habe Vanessa Bryant am Mittwoch eine Summe von 16 Millionen Dollar (16 Millionen Euro) zugestanden, weil Bilder von menschlichen Überresten des Absturzes in unangemessener Weise verbreitet worden seien, berichteten mehrere US-Medien wie die „New York Times“ übereinstimmend.