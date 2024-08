Frauen-Basketball Satou Sabally verliert Schwester-Duell gegen Nyara in WNBA

Ihre jüngere Schwester Nyara Sabally verbuchte in knapp 19 Minuten auf dem Platz 5 Punkte für New York, Leonie Fiebich stand wegen einer Verletzung an den Rippen nur zwölfeinhalb Minuten auf dem Platz. Sie blieb ohne eigene Punkte, war defensiv aber von enormem Wert in dieser Zeit.