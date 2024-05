Olympia Sabally und Fiebich drücken deutschem 3x3-Duo die Daumen

„Natürlich fiebern wir mit ihnen mit“, sagten Sabally und Fiebich in einer digitalen Medienrunde ihres Clubs New York Liberty. Brunckhorst, Greinacher und Co. müssen in Ungarn mindestens Platz drei belegen, um sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Sollte dies gelingen, stünde das Duo aber vor einem Problem.