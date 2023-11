Basketball Sabally-Schwestern mit großen Zielen: Olympia, EM, WM

Und erreichen will Sabally in den kommenden Jahren einiges. In den USA ist der WNBA-Titel das große Ziel, zudem stehen große Herausforderungen mit dem Nationalteam an. Olympia 2024 in Paris, EM 2025 mit einer Vorrunde in Hamburg und dann die WM 2026 in ihrer Heimatstadt Berlin. „Das ist wirklich ein Traum. Dass ich eine WM spielen werde in meiner Heimatstadt, dort wo alles begonnen hat - da schließt sich ein Kreis“, sagte Sabally, die ihre Karriere beim TuS Lichterfelde begann.