Basketball Sabally nach Olympia-Qualifikation an Schulter operiert

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally ist nach der historischen ersten Olympia-Qualifikation der deutschen Mannschaft an der Schulter operiert worden. Weitere Angaben zur genauen Art der Verletzung und Ausfalldauer der 25 Jahre alten Ausnahmeathletin der Dallas Wings machte ihr US-Team in einer Mitteilung am Dienstag nicht. Es sei davon auszugehen, dass sie sich von der Verletzung komplett erholen werde, hieß es lediglich. Die WNBA-Saison beginnt in drei Monaten.