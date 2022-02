Basketball : Russische Teams in der Euroleague vorerst suspendiert

Russische Teams in der Euroleague vorerst suspendiert

Berlin Russische Basketball-Teams werden vorerst von der Euroleague und dem Eurocup ausgeschlossen. Das teilte die Euroleague mit. Die Entscheidung ist eine weitere Reaktion auf Russlands Angriff auf die Ukraine.

Betroffen sind in der Euroleague ZSKA Moskau, Zenit St. Petersburg und Unics Kazan. Lokomotiv Kuban Krasnodar spielt im Eurocup.

Schon am Freitag hatten die 18 Euroleague-Clubs entschieden, vorerst keine Spiele mehr der europäischen Königsklasse in Russland stattfinden zu lassen. Ukrainische Teams sind in der Basketball-Euroleague nicht vertreten.