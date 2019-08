Basketball : „Wir werden ein sehr gutes Turnier spielen“

Basketball-Nationaltrainer Hendrik Rödl feuert seine Mannschaft an und klatscht in die Hände. Der 50-Jährige, 2002 selbst WM-Dritter, erwartet ein ganz enges Turnier – und die stärkste WM aller Zeiten. Foto: dpa/Axel Heimken

Shenzhen Der Basketball-Bundestrainer glaubt an eine erfolgreiche Weltmeisterschaft in China. Denn sein Team ist wohl so stark wie nie zuvor.

17 Jahre nach dem Gewinn der bislang einzigen WM-Bronzemedaille starten die deutschen Basketballer wieder ambitioniert in eine Weltmeisterschaft. Damals stand Henrik Rödl noch neben Superstar Dirk Nowitzki auf dem Parkett und führt nun das Team um NBA-Star Dennis Schröder als Bundestrainer. Im SZ-Interview spricht der 50-Jährige vor der am Samstag beginnenden WM in China über die besondere Qualität des Anführers, den Olympia-Traum und das Favoritenfeld.

Herr Rödl, als Spieler wurden Sie 1993 Europameister und holten 2002 WM-Bronze, nun sind Sie seit 15 Jahren als Trainer tätig. Was bedeutet es für Sie, die A-Nationalmannschaft bei der WM erstmals als Chefcoach zu einem großen Turnier zu führen?

HENRIK RÖDL Ich spüre schon, dass das eine ganz besondere Aufgabe ist. Dass ich mit diesen Jungs arbeiten kann, die motiviert sind und mit dieser Einstellung in das Turnier reingehen, ist etwas ganz Spezielles.

Steht Ihnen dafür der talentierteste Kader zur Verfügung, den der deutsche Basketball jemals hatte?

RÖDL Wir haben gute Spieler und eine größere Tiefe als die meisten Mannschaften in der Vergangenheit. Es gab immer Wellen: 1993 war die Mannschaft so erfahren und so gestählt, dass man da erst mal rankommen muss. Das Team war über die zwölf Spieler im Kader hinaus nicht so tief wie heute, da haben wir mehr Möglichkeiten. Dass ein NBA-Spieler wie Moritz Wagner nicht weiter dabei ist, gab es bei uns damals nicht. Aber es war eine sehr geschlossene Mannschaft, und wir haben nicht mal mit Detlef Schrempf gespielt, dem damals vermeintlich besten Spieler. Viele hatten internationale Erfahrung und waren im besten Alter.

Ähnlich wie die Generation um Dirk Nowitzki beim Gewinn von WM-Bronze 2002.

RÖDL Da waren Größen wie Ademola Okulaja und Patrick Femerling dabei. Die Tiefe über den Kader hinaus – das ist heute deutlich anders. Wie gut der Kader ist, muss er aber erst noch im Turnier zeigen.

Bei allem Talent im Team ist das deutsche Spiel stark auf Dennis Schröder zugeschnitten. Wie bewerten Sie seine Entwicklung?

RÖDL Er hat wieder einen deutlichen Schritt in seinen spielerischen Fähigkeiten gemacht. Er ist defensiv deutlich besser und konstanter geworden durch seine Saison bei Oklahoma City Thunder. Er zieht die anderen in allen Bereichen mit. Es ist ein Privileg, so einen Spieler dabei zu haben. Da er den Ball nach vorne trägt, ist er an jedem Angriff beteiligt. Natürlich ist das Spiel da auf ihn zugeschnitten. Wir müssen das Beste nutzen, was wir haben. Wir haben aber sehr, sehr viele gute Optionen, die er einzusetzen weiß.

Was muss mit diesem Team dann bei der WM herausspringen, dass es für Sie ein zufriedenstellendes Turnier war?

RÖDL Ich weiß, dass wir ein sehr, sehr gutes Turnier spielen werden, wenn wir an unser Potenzial rankommen, uns gut vorbereiten und gesund sind und bleiben. Da vorherzusagen, wie weit man kommt, ist eine Frage, die sich bei mir gar nicht aufdrängt. Man kann eine Woche nach dem Turnier sagen, ob es gut war oder nicht.

Welche Bedeutung spielt aber die Olympia-Qualifikation?

RÖDL Das ist für alle das ganz große sportliche Ziel, jeder möchte dahin. Das spielt aber im Moment eher eine Nebenrolle und steht nicht im Vordergrund. Die Weltmeisterschaft ist so gut besetzt wie noch nie, es sind so viele Mannschaften wie noch nie dabei. Es gibt Stars ohne Ende in allen Mannschaften. Ich glaube, das Niveau ist in der Breite so hoch wie nie zuvor. Die Amerikaner sind zwar nicht so gut wie sonst, aber der beste Spieler der NBA, Giannis Antetokounmpo, spielt für Griechenland, die Serben haben zahlreiche Stars. Man kann locker fast zehn Teams aufzählen, die ganz, ganz weit oben landen können bei der WM. Es ist unglaublich, und daran teilzunehmen, ist unser absoluter Fokus.

Wer geht aus diesem Feld für Sie als Favorit ins Turnier?

RÖDL Es ist das beste Turnier aller Zeiten, so gleichmäßig verteilt – das bei dieser Dichte vorherzusagen, ist völlig unmöglich. Frankreich, Spanien, Litauen, USA, Türkei, Serbien, Australien, Kanada – und irgendwo in einer Ebene sind wir auch. Aus meiner Sicht wird Weltmeister, wer vier oder fünf Spiele knapp hintereinander gewinnt.

Mit Frankreich wartet gleich eines der stärksten Teams im ersten WM-Spiel als Gegner. Ist das ein möglicher Vorteil für Ihre Mannschaft?

RÖDL Es wäre super, wenn wir das gewinnen, dann wäre es ein toller Wegweiser. Es ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wenn wir gewinnen, wäre das ein Riesenvorteil. Aber wenn man verliert, kämpft man weiter, um das aufzuholen. Man muss große Nationen schlagen, um weiterzukommen, und Frankreich ist einer der besten Gegner, den man haben kann.

Der Vorrundenort Shenzhen liegt nahe Hongkong, wo die Lage derzeit angespannt ist. Inwiefern wird das mit der Mannschaft thematisiert?